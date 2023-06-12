Выяснилось, зачем Путин спешит опрокинуть ядерное оружие в Беларусь.

Раскрыта причина намерений Путина "начинить" Беларусь ядерным оружием
Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях разместить в начале июля тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь. Такие сроки действия могут быть связаны с позитивными изменениями для Украины на фронтах.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Тактично это перемещение ничего не меняет, если принимать во внимание радиус поражения оружия", — сказал Снегирев.
Почему речь идет о июле, добавил он, потому что российское руководство хорошо понимает, что возможные сценарии развития событий на театре боевых действий в Украине придутся именно на конец июня — июль.
"Поэтому именно для этой цели создается дополнительная зона военно-политического напряжения непосредственно на границах со странами НАТО", — пояснил военный аналитик.
Так что это, отметил он, — если не прямое принуждение к миру, то прямой намек на то, что НАТО должно замедлить темпы военно-технического сотрудничества с Украиной, или соответственно надавить на украинский политический провод с целью переговоров.
Как Путин угрожает ядерной палкой
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил, что готов разместить ядерное оружие в Белоруссии. По словам российского диктатора, это должно произойти после завершения 7-8 июля подготовки построек для нее.
Ранее глава ППК "Вагнер", военный преступник Евгений Пригожин заявил, что Кремль может нанести тактический ядерный удар по Белгородской области.