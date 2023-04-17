Расстреливали взрослых и детей - новые свидетельства о военных преступлениях россиян

Россиянин Алексей Савичев отбывал срок ИК-1 УФСИН РФ в Воронежской области. Скриншот: Gulagu.net

Бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер" рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Зафиксированные на видео показания экс-"вагнеровца" опубликовал российский правозащитный ресурс Gulagu.net.

Детали

По словам Савичева, массовый расстрел мирного населения Бахмута состоялся сразу после обмена пленными, прошедшего в первой половине февраля. После того как украинские военные и журналисты уехали, "вагнеровцы" расстреляли не менее 20 мирных жителей, пытавшихся покинуть город.

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"Был приказ четвертому эшелону всех, кому от пятнадцати и выше, сразу расстреливать, без слов", — рассказал Савичев.

Как утверждает наемник, примерно 10 расстрелянных были подростками в возрасте от 15-17 лет.

"Было расстреляно человек десять (подростков, — ред) точно", — сказал он.

Савичев подтвердил, что расстрелянные были без оружия, однако он не считает их "мирными".

"Вы так говорите — "мирные жители", вы как-то неправильно говорите. Я бы не сказал, что они мирные жители. Они выходили без оружия, но когда они поднимали майки, поднимали руки, нах@@@й, у них были такие наколки, что тут уже некуда деваться", — заявил наемник.

"Ни одного живого"

Также Алексей Савичев рассказал о "зачистке" жилых домов в Бахмуте.

"У нас есть приказ, нах@@@й, зачистить дом. Просто зачистить. Там не было такого — вывести мирных, просто зачистить дом. А кто там был, мне вообще пох@@@ю было", — заявил он.

По его словам, у находившихся в домах, которые подлежали "зачистке", не было никаких шансов выжить

"Вообще никаких. Если дан приказ зачистить дом — значит, он должен быть чистый. Это как вам сказали промести хату — значит, она должна быть чистая. Так же и мне как сказали зачистить дом — я его зачищаю и передаю по рации, что дом зачищен, ни одного живого человека в нем нет, все. Вы можете меня осуждать, я ничего не говорю — это ваше право. Но я тоже хотел жить как и вы", — оправдывается наемник.

Напомним, ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live", что ЧВК "Вагнер" причастна к убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети.

Также создатель ЧВК Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой утверждал, что украинское контрнаступление имеет много шансов на успех.