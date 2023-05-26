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Розвідники отримали дрони з радіусом польоту до 180 км

26 травня 2023 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Розвідники отримали дрони з радіусом польоту до 180 км
Український розвідник поряд з безпілотниками. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український фонд "Повернись живим" передав розвідникам комплекс безпілотників. Вони мають радіус керованого польоту до 180 км та здатні перебувати на висоті до 12 годин.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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"PD-2 має радіус керованого польоту до 180 км, перебуває у повітрі до 12 годин і здатен відстежувати переміщення рухомих цілей, аби збирати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем", — йдеться у повідомленні.

До того ж кожен безпілотник має станцію спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу та п'ятикратним для тепловізійного. У ГУР МО розповіли, що це дозволяє вести детальну розвідку на відстані 5 кілометрів, а оглядову — ще далі.  

До складу комплексу входять:

  • два розвідувальних БпЛА; 
  • наземна станція управління;
  • мобільний пункт управління, обладнаний на базі нового повнопривідного кастомізованого шасі; 
  • комплектуючі та запасні частини.  

Нагадаємо, у фонді компетентної допомоги армії "Повернись живим" розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося зібрати понад 7 мільярдів гривень на допомогу українським військовим. З 24 лютого минулого року організація отримала 2 222 441 пожертву.

Також ми писали, що Сухопутні війська ЗСУ показали, як працюють на фронті зенітні самохідні установки Gepard, які передала Німеччина. Вони допомагають ефективно нищити повітряні цілі РФ. 

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