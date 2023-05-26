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Разведчики получили дроны с радиусом полета до 180 км

26 мая 2023 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Разведчики получили дроны с радиусом полета до 180 км
Украинский разведчик рядом с беспилотниками. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский фонд "Вернись живым" передал разведчикам комплекс беспилотников. Они имеют радиус управляемого полета до 180 км и способны находиться на высоте до 12 часов.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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"PD-2 имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способен отслеживать перемещение подвижных целей, чтобы собирать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем", — говорится в сообщении.

К тому же каждый беспилотник имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и пятикратным для тепловизионного. В ГУР МО рассказали, что это позволяет вести детальную разведку на расстоянии 5 километров, а обзорную — еще дальше.

В состав комплекса входят:

  • два разведывательных БпЛА;
  • наземная станция управления;
  • мобильный пункт управления, оборудованный на базе нового полноприводного кастомизированного шасси;
  • комплектующие и запасные части.

Напомним, в фонде компетентной помощи армии "Вернись живым" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России удалось собрать более 7 миллиардов гривен на помощь украинским военным. С 24 февраля прошлого года организация получила 2 222 441 пожертвование.

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