Противокорабельные ракеты Harpoon для F-16, новые возможности для использования.

Самолет F-16 с крылатой ракетой AGM-84 Harpoon. Фото: Википедия

Время передачи Воздушным силам ВС Украины самолетов F-16 неумолимо (для оккупационных войск) близится. Главный вопрос — с каким вооружением поступят в Украину американские истребители, которые могут изменить ход российско-украинской войны. В сегодняшнем материале мы поговорим о ракетах, которые уже используются ВСУ, но вместе с самолетами F-16 они могут нанести решающий удар по Черноморскому флоту РФ.

Чем F-16 будет атаковать врага

Американские легкие истребители четвертого поколения F-16 — это инструмент, который может кардинально изменить ход российско-украинской войны в пользу Украины. Но, как подчеркнул военный эксперт Петр Черник, который прокомментировал для Новини.LIVE тему усиления наступательной мощи ВСУ, сами по себе самолеты не являются панацеей — важно то, какое именно оружие из широкой номенклатуры вооружения, пригодного для этого класса самолетов, получат Воздушные силы ВСУ.

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Новини.LIVE ранее писали о нескольких ключевых образцах такого оружия. Например, о высокоточной крылатой ракете класса "воздух-воздух" AGM-158 JASSM, которая в своей новейшей модификации может преодолеть расстояние более 900 километров — то есть даже при нынешних условиях все оккупированные территории Украины, весь оккупационный контингент РФ на украинских территориях окажется под прицелом отечественных лётчиков.

Также мы писали об управляемой авиационной бомбе AGM-154 Joint Standoff Weapon, которая начинала создаваться в формате крылатой ракеты — и после определенной модернизации действительно может использоваться в качестве ракеты с последствиями для враждебных объектов, живой силы и техники.

Сегодня, в очередном материале о будущем оружии победы для ВСУ, мы поговорим о вооружении, которое уже используют украинские Вооруженные силы — но после предоставления ВС ВСУ истребителей F-16 это оружие получит новые, более мощные возможности. Речь о противокорабельных ракетах Harpoon.

Одесский опыт "Гарпунов"

Американские противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 "Гарпун" поступили на вооружение сил обороны Украины еще в прошлом году, в первые месяцы полномасштабной российско-украинской войны. Ракетные системы Harpoon, переданные Украине Данией, защищают от возможного вторжения или десанта из Черного моря крупнейший город Юга Украины, Одессу.

Но в случае с "Гарпунами" есть один важный нюанс. Эти ракеты приспособлены для разных вариантов применения — как с береговых стационарных систем, так и с мобильных платформ запуска. Причем это не только самолеты, но и корабли – как надводные, так и подводные. Впрочем, для российско-украинской войны важен тот формат, когда запуск осуществляется с воздуха, с самолетов F-16, потому что на Черном море украинская армия предпочитает атаки беспилотных аппаратов, так называемых "морских дронов".

Итак, сейчас ракеты Harpoon запускаются только из береговых систем. Запускаются удачно — так, 17 июня две такие ракеты поразили спасательное буксирное судно ЧФ РФ "Василий Бех", на котором на оккупированный тогда остров Змеиный перевозили зенитно-ракетный комплекс "Тор". В тот же день судно, принятое на вооружение российским флотом только в 2017 году, затонуло в Черном море. Поэтому успех работы ракет Harpoon налицо и получил подтверждение в настоящих боевых условиях. Но от "Гарпунов" можно получить гораздо больше.

Привет Черноморскому флоту

Как уже было сказано, производитель (известная американская авиастроительная компания McDonnell Douglas) одно время подготовил авиационный вариант ракеты Harpoon — AGM-84. Именно эти ракеты можно и нужно использовать на самолетах F-16.

Новейший вариант такой ракеты, Harpoon Block II, созданный буквально в 2020 году, стоит немалых денег — около 1,4 млн долларов за одну единицу. Но эти деньги тратятся не просто так. Выстреливаемые из береговых систем ракеты могут сохранять мир на Черноморском побережье и даже уничтожать российскую технику в районе украинского же острова Змеиный. А ракетам, которыми будут оснащены истребители F-16, отметил в комментарии Новини.LIVE Петр Черник, будет по силам гораздо более серьезные и перспективные в стратегическом плане задачи — уничтожение Черноморского флота Российской Федерации.

А такой вариант вполне реалистичен, учитывая два аспекта в процессе военной помощи. Во-первых, количество самолетов F-16, которые уже пообещали предоставить Украине (61 единица) — это в условиях нынешней войны очень серьезная сила. Во-вторых, то, что соответствующие ракеты к этим истребителям будут предоставлены — и предоставлены в достаточном количестве, — достаточно очевидно, учитывая, что поставка других образцов оружия и боеприпасов от западных партнеров не просто продолжается, но и наращивает обороты.

Поэтому вполне возможно, что активизация западных политиков, продвигающих тему "переговоров и мира", появление соответствующих статей в западных СМИ с понятным посылом о "надо договариваться с Путиным", вся эта волна призывов к миру на фоне предстоящей передачи ВСУ самолетов F -16 — это не совпадение во времени, а прямо связанные события. После того, как украинские летчики получат в свои руки штурвалы от американских истребителей, оснащенных максимально возможным набором бомб и ракет, под ударом окажутся не только все оккупированные россиянами территории, но и Черноморский флот РФ. И в Кремле это должны осознавать. А, осознав, пытаться притормозить этот процесс. Иначе поражение в войне против Украины станет не просто очевидной, но и очень близкой реальностью.