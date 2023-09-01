Протикорабельні ракети Harpoon для F-16, нові можливості для використання

AGM-84: ракети Harpoon, які можуть знищити Чорноморський флот РФ
Час передачі Повітряним силам ЗС України літаків F-16 невмолимо (для окупаційних військ) наближається. Головне питання — з яким озброєнням надійдуть до України американські винищувачі, що можуть змінити хід російсько-української війни. У сьогоднішньому матеріалі ми поговоримо про ракети, які вже використовуються ЗСУ, але разом із літаками F-16 вони можуть завдати вирішального удару по Чорноморському флоту РФ.
Чим F-16 атакуватимуть ворога
Американські легкі винищувачі четвертого покоління F-16 — це той інструмент, який може кардинально змінити хід російсько-української війни на користь України. Але, як підкреслив військовий експерт Петро Черник, який прокоментував для Новини.LIVE тему посилення наступальної міці ЗСУ, самі по собі літаки не є панацеєю – важливим є те, яку саме зброю із широкої номенклатури озброєння, придатного для цього класу літаків, отримають Повітряні сили ЗСУ.
Новини.LIVE раніше писали про кілька ключових зразків такої зброї. Наприклад, про високоточну крилату ракета класу "повітря-повітря" AGM-158 JASSM, яка в своїй найновішій модифікації може подолати відстань понад 900 кілометрів — тобто навіть за нинішніх умов усі окуповані території України, увесь окупаційний контингент РФ на українських територіях опиниться під прицілом вітчизняних льотчиків.
Також ми писали про керовану авіаційну бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon, яка починала створюватися у форматі крилатої ракети — і після певної модернізації дійсно може використовуватися як ракета із відповідними наслідками для ворожих об’єктів, живої сили та техніки.
Сьогодні, у черговому матеріалі про майбутню зброю перемоги для ЗСУ, ми поговоримо про озброєння, яке уже використовують українські Збройні сили — але після надання ПС ЗСУ винищувачів F-16 ця зброя отримає нові, значно потужніші можливості. Мова про протикорабельні ракети Harpoon.
Одеський досвід "Гарпунів"
Американські протикорабельні ракети AGM/RGM/UGM-84 "Гарпун" надійшли на озброєння Сил оборони України ще минулого року, у перші місяці повномасштабної російсько-української війни. Ракетні системи Harpoon, передані Україні Данією, захищають від можливого вторгнення чи десанту з Чорного моря найбільше місто Півдня України, Одесу.
Але у випадку із "Гарпунами" є один важливий нюанс. Ці ракети пристосовані для різних варіантів застосування — як з берегових стаціонарних систем, так і з мобільних платформ запуску. Причому це не тільки літаки, а і кораблі — як надводні, так і підводні. Втім, для російсько-української війни важливим є той формат, коли запуск здійснюється з повітря, з літаків F-16, бо на Чорному морі українська армія надає перевагу атакам безпілотних апаратів, так званих "морських дронів".
Отже, зараз ракети Harpoon запускаються лише з берегових систем. Запускаються вдало — так, 17 червня дві такі ракети уразили рятувальне буксирне судно ЧФ РФ "Василий Бех", на якому на окупований тоді острів Зміїний перевозили зенітно-ракетний комплекс "Тор". Того ж дня судно, яке було прийняте на озброєння російським флотом тільки 2017 року, затонуло у Чорному морі. Тож успіх роботи ракет Harpoon очевидний і отримав підтвердження у справжніх бойових умовах. Але від "Гарпунів" можна отримати значно більше.
Привіт Чорноморському флоту
Як вже було сказано, виробник (відома американська авіабудівна компанія McDonnell Douglas) у свій час підготував авіаційний варіант ракети Harpoon - AGM-84. Саме ці ракети можна і треба використовувати на літаках F-16.
Найновіший варіант такої ракети, Harpoon Block II, створений буквально 2020 року, коштує немалих грошей — близько 1,4 млн доларів за одну одиницю. Але ці гроші витрачаються не просто так. Ракети, які вистрілюються із берегових систем – можуть зберігати мир на Чорноморському узбережжі і навіть знищувати російську техніку в районі українського ж острова Зміїний. А ракетам, якими будуть оснащені винищувачі F-16, зазначив у коментарі Новини.LIVE Петро Черник, буде до снаги значно серйозніше і перспективніше у стратегічному плані завдання — знищення Чорноморського флоту Російської Федерації.
А такий варіант є цілком реалістичним, зважаючи на два аспекти у процесі військової допомоги. По-перше, кількість літаків F-16, які уже пообіцяли надати Україні (61 одиниця) — це в умовах нинішньої війни є дуже серйозною силою. По-друге, те, що відповідні ракети до цих винищувачів будуть надані — і надані у достатній кількості, — є досить очевидним, зважаючи на те, що постачання інших зразків зброї і боєприпасів від західних партнерів не просто триває, а і нарощує оберти.
Тож цілком імовірним є те, що активізація західних політиків, які просувають тему "переговорів і миру", поява відповідних статей у західних ЗМІ зі зрозумілим посилом про "треба домовлятися з Путіним", уся ця хвиля закликів до миру на фоні майбутньої передачі ЗСУ літаків F-16 — це не збіг у часі, а прямо пов’язані події. Після того, як українські льотчики отримають в свої руки штурвали від американських винищувачів, оснащених максимально можливим набором бомб і ракет — під ударом опиняться не тільки усі окуповані росіянами території, а і навіть і Чорноморський флот РФ. І в Кремлі це мають усвідомлювати. А, усвідомивши, намагатися пригальмувати цей процес. Інакше поразка у війні проти України стане не просто очевидною, а і дуже близькою реальністю.