Протикорабельні ракети Harpoon для F-16, нові можливості для використання

Літак F-16 із крилатою ракетою AGM-84 Harpoon. Фото: Вікіпедія

Час передачі Повітряним силам ЗС України літаків F-16 невмолимо (для окупаційних військ) наближається. Головне питання — з яким озброєнням надійдуть до України американські винищувачі, що можуть змінити хід російсько-української війни. У сьогоднішньому матеріалі ми поговоримо про ракети, які вже використовуються ЗСУ, але разом із літаками F-16 вони можуть завдати вирішального удару по Чорноморському флоту РФ.

Чим F-16 атакуватимуть ворога

Американські легкі винищувачі четвертого покоління F-16 — це той інструмент, який може кардинально змінити хід російсько-української війни на користь України. Але, як підкреслив військовий експерт Петро Черник, який прокоментував для Новини.LIVE тему посилення наступальної міці ЗСУ, самі по собі літаки не є панацеєю – важливим є те, яку саме зброю із широкої номенклатури озброєння, придатного для цього класу літаків, отримають Повітряні сили ЗСУ.

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Новини.LIVE раніше писали про кілька ключових зразків такої зброї. Наприклад, про високоточну крилату ракета класу "повітря-повітря" AGM-158 JASSM, яка в своїй найновішій модифікації може подолати відстань понад 900 кілометрів — тобто навіть за нинішніх умов усі окуповані території України, увесь окупаційний контингент РФ на українських територіях опиниться під прицілом вітчизняних льотчиків.

Також ми писали про керовану авіаційну бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon, яка починала створюватися у форматі крилатої ракети — і після певної модернізації дійсно може використовуватися як ракета із відповідними наслідками для ворожих об’єктів, живої сили та техніки.

Сьогодні, у черговому матеріалі про майбутню зброю перемоги для ЗСУ, ми поговоримо про озброєння, яке уже використовують українські Збройні сили — але після надання ПС ЗСУ винищувачів F-16 ця зброя отримає нові, значно потужніші можливості. Мова про протикорабельні ракети Harpoon.

Одеський досвід "Гарпунів"

Американські протикорабельні ракети AGM/RGM/UGM-84 "Гарпун" надійшли на озброєння Сил оборони України ще минулого року, у перші місяці повномасштабної російсько-української війни. Ракетні системи Harpoon, передані Україні Данією, захищають від можливого вторгнення чи десанту з Чорного моря найбільше місто Півдня України, Одесу.

Але у випадку із "Гарпунами" є один важливий нюанс. Ці ракети пристосовані для різних варіантів застосування — як з берегових стаціонарних систем, так і з мобільних платформ запуску. Причому це не тільки літаки, а і кораблі — як надводні, так і підводні. Втім, для російсько-української війни важливим є той формат, коли запуск здійснюється з повітря, з літаків F-16, бо на Чорному морі українська армія надає перевагу атакам безпілотних апаратів, так званих "морських дронів".

Отже, зараз ракети Harpoon запускаються лише з берегових систем. Запускаються вдало — так, 17 червня дві такі ракети уразили рятувальне буксирне судно ЧФ РФ "Василий Бех", на якому на окупований тоді острів Зміїний перевозили зенітно-ракетний комплекс "Тор". Того ж дня судно, яке було прийняте на озброєння російським флотом тільки 2017 року, затонуло у Чорному морі. Тож успіх роботи ракет Harpoon очевидний і отримав підтвердження у справжніх бойових умовах. Але від "Гарпунів" можна отримати значно більше.

Привіт Чорноморському флоту

Як вже було сказано, виробник (відома американська авіабудівна компанія McDonnell Douglas) у свій час підготував авіаційний варіант ракети Harpoon - AGM-84. Саме ці ракети можна і треба використовувати на літаках F-16.

Найновіший варіант такої ракети, Harpoon Block II, створений буквально 2020 року, коштує немалих грошей — близько 1,4 млн доларів за одну одиницю. Але ці гроші витрачаються не просто так. Ракети, які вистрілюються із берегових систем – можуть зберігати мир на Чорноморському узбережжі і навіть знищувати російську техніку в районі українського ж острова Зміїний. А ракетам, якими будуть оснащені винищувачі F-16, зазначив у коментарі Новини.LIVE Петро Черник, буде до снаги значно серйозніше і перспективніше у стратегічному плані завдання — знищення Чорноморського флоту Російської Федерації.

А такий варіант є цілком реалістичним, зважаючи на два аспекти у процесі військової допомоги. По-перше, кількість літаків F-16, які уже пообіцяли надати Україні (61 одиниця) — це в умовах нинішньої війни є дуже серйозною силою. По-друге, те, що відповідні ракети до цих винищувачів будуть надані — і надані у достатній кількості, — є досить очевидним, зважаючи на те, що постачання інших зразків зброї і боєприпасів від західних партнерів не просто триває, а і нарощує оберти.

Тож цілком імовірним є те, що активізація західних політиків, які просувають тему "переговорів і миру", поява відповідних статей у західних ЗМІ зі зрозумілим посилом про "треба домовлятися з Путіним", уся ця хвиля закликів до миру на фоні майбутньої передачі ЗСУ літаків F-16 — це не збіг у часі, а прямо пов’язані події. Після того, як українські льотчики отримають в свої руки штурвали від американських винищувачів, оснащених максимально можливим набором бомб і ракет — під ударом опиняться не тільки усі окуповані росіянами території, а і навіть і Чорноморський флот РФ. І в Кремлі це мають усвідомлювати. А, усвідомивши, намагатися пригальмувати цей процес. Інакше поразка у війні проти України стане не просто очевидною, а і дуже близькою реальністю.