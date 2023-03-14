Продолжат ли ВСУ оборону Бахмута: Зеленский сообщил о решении Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем удержании и обороне города Бахмут.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
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Ключевые вопросы
Во время Ставки была обсуждена актуальная ситуация на фронте.
"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", — отмечается в сообщении.
В ходе заседания было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами наших воинов и обсуждены темпы, а также объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.
В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг города Бахмута на Донетчине остается сложной. Штурмовые отряды компании "Вагнер" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города.
Также мы писали, что Силы обороны Украины, в том числе подразделения Госпогранслужбы, ведут ожесточенные бои с оккупантами за город Бахмут в Донецкой области. Недавно пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с российскими военными в промзоне.
Добавим, наступление армии россии на востоке Украины достигнет своей кульминации в случае захвата Бахмута. Аналитики считают, что в россии нет достаточного количества сил, чтобы двигаться дальше.