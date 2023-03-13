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Загони "Вагнера" наступають: генерал Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті

13 березня 2023 09:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ситуація навколо міста Бахмута на Донеччині залишається складною. Штурмові загони компанії "Вагнер" наступають із кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ та просунутися до центральних районів міста.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Заява Сирського

За словами генерала Сирського, українські військові не здаються і проводять жорсткі бої, завдаючи відчутних втрат ворогові. Вони успішно використовують вогневі засоби, включаючи артилерію та танки, щоб відбити всі спроби противника захопити місто.

"Штурмові загони "Вагнера" наступають із кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", — сказав він.

Також варто зазначити, що ситуація у місті Бахмут перебуває під контролем наших військових. Внаслідок успішної оборони міста ворожі сили не змогли глибоко просунутися на територію, що дозволило українським захисникам зберегти свої позиції та міцність.

Нагадаємо, що керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що українські сили ведуть запеклі бої в Бахмуті, заявивши, що "ЗСУ бореться за кожен метр".

Українські війська тримають більшу частину Бахмута, включаючи центр. Те, що з міста виведено деякі підрозділи, швидше за все, говорить про ротацію, а не є загальним наказом на відхід. Значна кількість військ продовжує вести бойові дії далі.

При цьому ворогові вдалося захопити східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян доводиться якраз не на місто, а з півночі в обхід міста. Найбільша боротьба розгорнулася за існуючий шлях постачання, проте під обстрілами противника.

Окупанти концентрують усі свої сили на Донбасі. Противник має на меті вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тому він продовжує нарощувати інтенсивність штурмових дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Сили та ресурси, залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушують відмовитися від просування вперед. Україні необхідно виграти час для весняного контрнаступу, який уже не за горами.

За прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут.

 

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