Мародерство в Мариуполе достигло невиданных масштабов, — Андрющенко

Российские военные. Фото: росСМИ

Оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже то, что в квартирах живут люди.

Об этом сообщает мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

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Массовое мародерство российских оккупантов стало официальным и набрало огромную скорость, рассказал мэр города.

"Из-за большого нашествия гражданских оккупантов, официальное мародерство квартир набрало бешеной скорости и размера. Даже там, где живут люди, которые не могут доказать право собственности из-за сожженных/потерянных документов. Усугубляет ситуацию куча доносов от так называемых "голов органов самоорганизации населения", которые таким образом зачищают помещения для выполнения "разнарядки". Злость. Просто Злость", — написал Петр Андрющенко.

Гражданские российские оккупанты массово грабят дома мариупольцев. Фото: Telegram/Петр Андрющенко

Напомним, мариупольских школьников заставляют благодарить российских оккупантов. Старшеклассники получили задачу — написать благодарственные письма российским военным.

Также школы во временно оккупированном Мариуполе вынуждены были провести подготовку к 9 мая, в соответствии с российской пропагандой. На окнах учебных заведений появились георгиевские ленты, герб СССР, а также лозунги, благодаря которым оккупанты попытались вернуть город к советским временам.

Кроме этого, жители Мариуполя жалуются, что строители грабят их дома, а "новая" власть бездействует.