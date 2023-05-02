Насколько продолжат мобилизацию в Украине
В законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию сроком на 90 дней.
Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.
Насколько продолжат мобилизацию
Проект закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" (регистрационный номер 9260) срок общей мобилизации продлен с 20 мая на 90 суток.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, в котором предлагается продлить срок действия военного положения в Украине. Кроме этого, вероятно, продолжат мобилизацию в стране.
Также ранее сообщалось, что руководитель территориального центра комплектования города Бурынь Сумской области Сергей Павлов заявил, что вручить повестку могут где угодно, в законе не указано, какие места для этого запрещены. Однако некоторые военнообязанные, чтобы избежать мобилизации, прибегают к новым выдумкам.
Добавим, что, несмотря на общую мобилизацию, есть определенные категории граждан, которые не подпадают под призыв во время мобилизации в стране.