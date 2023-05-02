Насколько продолжат мобилизацию в Украине

Военнослужащие 2-го резервного батальона Национальной гвардии во время учений. Фото: УНИАН / Гонтарь Владимир

В законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения добавлены новые детали. Таким образом, продолжат также и мобилизацию сроком на 90 дней.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

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Насколько продолжат мобилизацию

Проект закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" (регистрационный номер 9260) срок общей мобилизации продлен с 20 мая на 90 суток.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, в котором предлагается продлить срок действия военного положения в Украине. Кроме этого, вероятно, продолжат мобилизацию в стране.

Также ранее сообщалось, что руководитель территориального центра комплектования города Бурынь Сумской области Сергей Павлов заявил, что вручить повестку могут где угодно, в законе не указано, какие места для этого запрещены. Однако некоторые военнообязанные, чтобы избежать мобилизации, прибегают к новым выдумкам.

Добавим, что, несмотря на общую мобилизацию, есть определенные категории граждан, которые не подпадают под призыв во время мобилизации в стране.