Наскільки продовжать мобілізацію в Україні
У законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану додано нові деталі. Таким чином продовжать також і мобілізацію строком на 90 днів.
Відповідний законопроєкт оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Наскільки продовжать мобілізацію
Проєктом закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9260) термін загальної мобілізації продовжено з 20 травня на 90 діб.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради новий законопроєкт, в якому пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні. Крім цього, ймовірно, продовжать мобілізацію в країні.
Також раніше ми повідомляли, що керівник територіального центру комплектування міста Буринь Сумської області Сергій Павлов заявив, що вручити повістку можуть будь-де, у законі не зазначено, які місця для цього заборонені. Однак деякі військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації, вдаються до нових вигадок.
Додамо, що попри загальну мобілізацію, є певні категорії громадян, які не підпадають під заклик під час мобілізації в країні.