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Наскільки продовжать мобілізацію в Україні

2 травня 2023 02:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наскільки продовжать мобілізацію в Україні
Військовослужбовці 2-го резервного батальйону Національної гвардії України під час навчань. Фото: УНІАН / Гонтар Володимир
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану додано нові деталі. Таким чином продовжать також і мобілізацію строком на 90 днів.

Відповідний законопроєкт оприлюднено на сайті Верховної Ради.

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Наскільки продовжать мобілізацію

Проєктом закону "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9260) термін загальної мобілізації продовжено з 20 травня на 90 діб.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради новий законопроєкт, в якому пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні. Крім цього, ймовірно, продовжать мобілізацію в країні.

Також раніше ми повідомляли, що керівник територіального центру комплектування міста Буринь Сумської області Сергій Павлов заявив, що вручити повістку можуть будь-де, у законі не зазначено, які місця для цього заборонені. Однак деякі військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації, вдаються до нових вигадок

Додамо, що попри загальну мобілізацію, є певні категорії громадян, які не підпадають під заклик під час мобілізації в країні.

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