Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранения получил один человек
Российские оккупанты продолжают атаковать жителей Херсонской области. Сегодня вечером, 26 февраля, они покрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской громады.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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Российский снаряд попал во двор местных жителей.
"Из-за российских обстрелов ранения получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, ныне врачи оказывают ему необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.
Напомним, СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, который сотрудничал с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.
Также мы писали, что в оккупированных районах Херсонской области работники российских пропагандистских СМИ снимали фейковые видео об "обстрелах со стороны ВСУ". Также кремлевские пропагандисты врали о поддержке украинскими школьниками действий оккупантов.
Добавим, что на оккупированном левом берегу Херсонской области оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.