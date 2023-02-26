Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранения получил один человек

Снаряд попал во двор местных жителей

Российские оккупанты продолжают атаковать жителей Херсонской области. Сегодня вечером, 26 февраля, они покрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской громады.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Российский снаряд попал во двор местных жителей.

"Из-за российских обстрелов ранения получил 55-летний мужчина. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в ближайшую больницу, ныне врачи оказывают ему необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, который сотрудничал с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.

Также мы писали, что в оккупированных районах Херсонской области работники российских пропагандистских СМИ снимали фейковые видео об "обстрелах со стороны ВСУ". Также кремлевские пропагандисты врали о поддержке украинскими школьниками действий оккупантов.

Добавим, что на оккупированном левом берегу Херсонской области оккупанты проводят принудительную паспортизацию населения, а также заставляют людей переоформлять земельные участки и паи по российскому законодательству.