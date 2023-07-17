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В СБУ рассказали, когда будут раскрыты детали операции на Крымском мосту

17 июля 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В СБУ рассказали, когда будут раскрыты детали операции на Крымском мосту
Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: Reuters/Сrimea24tv
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Крымский мост как важный транспортный и логистический коридор российских войск является вполне законной целью для украинских защитников. Но детали операци будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Детали будут, но со временем

По словам Артема Дехтяренко, Служба безопасности Украины обязательно раскроет все детали операции, которая привела к взрыву на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля.

Но это произойдет не сейчас, не по горячим следам, а по завершении войны, "после нашей Победы".

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — подчеркнул представитель Службы безопасности Украины.

Украина имеет право атаковать Крымский мост

Кроме того, Артем Дехтяренко напомнил слова руководителя СБУ Василия Малюка о нормах международного права, согласно которым Силы обороны Украины имеют полное право наносить удары по логистическим путям российских оккупантов.

"Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", — отметили в СБУ.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Согласно имеющимся фото- и видеосвидетельствам, движение на автомобильной части моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом, приостановлено.

Добавим, что оккупационные власти Крыма уже прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

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