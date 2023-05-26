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Подоляк рассказал, как Украина будет реагировать на "компромиссные мирные сценарии"

26 мая 2023 19:01
- Зелинський Юрий
Никаких переговоров без возвращения всех территорий, - Подоляк
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: "Украинская правда"
- Зелинський Юрий

Любой "компромиссный сценарий", не предполагающий освобождения всех территорий Украины, неприемлем для украинского общества и равнозначен поражению. Более того — это будет очевидная победа режима Путина.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Он отметил, что те компромиссные сценарии, о которых периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах — равнозначны признанию поражения демократии, выигрыша России и консервации режима Путина.

"В результате это приведет к резкому росту конфликтов в глобальной политике. Все это — голубая мечта России. Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?", — резюмирует Подоляк.

Напомним, что несмотря на неоднозначные "компромиссные сценарии", в частности со стороны кандидата в президенты США Рона Десантиса (за свое заявление он уже извинился - Ред), китайской дипломатии и ряда пророссийски настроенных европейских и американских политиков, западный мир продолжает всесторонне поддерживать Украину. В частности, 25 мая, на очередной встрече группы "Рамштайн", партнеры Украины согласовали очередной пакет военной помощи ВСУ на $65 млрд и объявили о планах обучения украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

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