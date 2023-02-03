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США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет

3 февраля 2023 19:22
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов
В пакет, в частности, войдут ракеты и артиллерийские боеприпасы
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Министерство обороны США в пятницу, 3 февраля, объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов. Он включает, в частности, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщил корреспондент по вопросам национальной безопасности журнала Foreign Policy Джек Деч.

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"США отправляют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов, который включает противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS", — говорится в сообщении.

Таким образом, военная помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения россии достигла 29,3 миллиарда долларов.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:

  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • дополнительные 120-мм минометные снаряды;
  • 190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
  • 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • противопехотные мины Claymore;
  • зимнее снаряжение и так далее;
  • два комплекса ПВО HAWK;
  • зенитные оружия и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
  • оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
  • средства для борьбы с дронами;
  • четыре радара;
  • 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
  • беспилотники Puma;
  • высокоточные ракеты;
  • медикаменты;
  • оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, который объявил о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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