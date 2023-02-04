В Украине объявили отбой воздушной тревоги

Сирена раздавалась по всей стране почти час

В Украине после масштабной воздушной тревоги объявили отбой. Запуск ракет не зафиксировали.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Тревоги начали распространяться по всей стране в 16:49. В 17:33 начались отбои сирен по областям. Запусков вражеских ракет или БпЛА зафиксировано не было.

Тревога остается только в Луганской области (длится 305 дней) и во временно оккупированном Крыму (55 дней).

Что было раньше

По информации Telegram-канала "Беларускі Гаюн", в Беларуси взлетел МиГ-31К ВКС рф.

По состоянию на 16:55 тревога объявлена во всех областях Украины. Людям стоит пройти к укрытиям.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ объясняли, что информация о возможной угрозе попадает в соответствующую службу в считанные минуты после фиксации вражеского самолета или ракеты.

Когда военные получают такие данные, сирену включают в определенных регионах. Сигнал опасности может извещать о надвигании авиации оккупантов или о том, что местность уже подверглась авиаудару.

Напомним, сегодня уже была воздушная тревога в 9 часов утра. Сирена охватила все области страны.

Также мы писали, что на днях на улицах Киева звучали сирены. При этом власти не объявляли о сигнале воздушной тревоги.