Медведев намекнул Украине на ядерный удар в случае возвращения Крыма

Заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев / Фото: Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS/File Photo

Заместитель председателя Совета безопасности россии Дмитрий Медведев продолжает угрожать Украине. На этот раз российский "пьяница" высказался по поводу желания нашей страны вернуть Крым.

Об этом пишут прокремлевские СМИ.

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"Крым — это россия, нападение на Крым — нападение на россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений", — сказал Медведев.

Напомним, СМИ писали, что битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне. Однако она будет "чрезвычайно кровопролитной".

Также мы писали, что наличие у Вооруженных сил Украины высокоточных дальнобойных ракет GLSDB повышает радиус поражения позиций врага. К тому же это оружие позволит украинским Силам обороны взять под контроль передвижение российских оккупантов и их техники в любой точке Крыма.

Добавим, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью The Washington Post заявил, что в этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.