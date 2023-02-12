Российские оккупанты мощно атаковали Донецкую область

РФ атаковала Донецкую область: двое погибших и десять раненых
Российские оккупанты 11-12 февраля атаковали Донецкую область. В результате обстрелов погибли два человека, еще десять получили ранения.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
-
В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф
-
Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК
-
Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE
-
Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности
-
"Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24
-
Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали
-
Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект
-
Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров
-
В Турции арестовали 113 застройщиков после землетрясения
Подробности
По данным следствия, 11-12 февраля вооруженные силы рф обстреляли Бахмут, Часов Яр Бахмутского района и село Ступочки Краматорского района Донецкой области.
Огонь по мирным населенным пунктам оккупанты вели из артиллерийского оружия. В результате сокрушительных обстрелов жилых кварталов погибли две женщины и еще десять гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести. Взрывами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и другие объекты.
За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры на местах продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.
Напомним, оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. В результате инцидента погибла женщина.
Также мы писали, что 10 февраля россия в очередной раз массированно атаковала Украину. По данным Генштаба ВСУ, только за сутки рф выпустила по Украине 106 вражеских ракет.