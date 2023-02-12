Российские оккупанты мощно атаковали Донецкую область

Захватчики вели огонь из артиллерийского оружия

Российские оккупанты 11-12 февраля атаковали Донецкую область. В результате обстрелов погибли два человека, еще десять получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, 11-12 февраля вооруженные силы рф обстреляли Бахмут, Часов Яр Бахмутского района и село Ступочки Краматорского района Донецкой области.

Огонь по мирным населенным пунктам оккупанты вели из артиллерийского оружия. В результате сокрушительных обстрелов жилых кварталов погибли две женщины и еще десять гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести. Взрывами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и другие объекты.

За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры на местах продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

Напомним, оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. В результате инцидента погибла женщина.

Также мы писали, что 10 февраля россия в очередной раз массированно атаковала Украину. По данным Генштаба ВСУ, только за сутки рф выпустила по Украине 106 вражеских ракет.