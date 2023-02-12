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Думали, что ВСУ не защищают Украину: "вагнеровцы" рассказали, как участвовали в войне

12 февраля 2023 15:31
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Вагнеровцы рассказали, как воевали в Украине
Оккупанты пошли воевать ради того, чтобы их выпустили из тюрьмы
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Американский телеканал CNN общался с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнера". Они ранее отбывали наказание в российских колониях, а затем были переброшены на фронт в Украину. Оккупанты заявили, что ехали воевать с "польскими наемниками".

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Двое "вагнеровцев" якобы были в украинском плену в конце 2022 года. CNN не рассказывает их личные данные, однако известно, что один из оккупантов отбывал 20-летний срок заключения за преднамеренное убийство.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", — рассказал оккупант о своем первом штурме в районе Белогоровки Луганской области.

По его словам, если одна группа потерпела неудачу, то воевать перебрасывали вторую, а затем третью.

Другой захватчик рассказал, что принимал участие в штурме под Лисичанском, который длился пять дней, якобы "первые шаги по лесу были тяжелыми из-за заложенных там мин, из десяти ребят семеро погибли сразу".

"Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют. Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию, и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян", — говорит другой оккупант.

Захватчики рассказали, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, где они отбывали наказание, в августе и сентябре прошлого года, и предлагал заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование. Однако он ничего не говорил об опасности на войне.

"Вагнеровцы" утверждают, что они настолько не имели представления о том, что происходит в Украине, что думали, что украинская армия покинула страну.

"Мы думали, что будем драться с поляками и разными наемниками, немцами, мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии — мы думали, что они уехали из страны", — говорят "вагнеровцы".

Кроме того, один из оккупантов заявил, что "никто не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких", и якобы узнали об этом только на территории Украины.

Напомним, российские граждане, которые находятся в исправительных учреждениях, менее активно записываются в наемники в ЧВК "Вагнера". Одной из причин является информация о серьезных потерях среди "вагнеровцев".

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