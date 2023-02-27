"Украина должна победить": Романенко озвучил прогноз на второй год войны
Украина должна завершить войну в этом году, если союзники обеспечат нас современным эффективным вооружением. Стране необходимо продвинуться во взаимодействии с ними.
Прогноз на второй год войны озвучил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.
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"Проанализировав тот опыт и положение дел, которые мы имеем на сегодняшний день, я могу озвучить прогноз. Мы должны закончить войну в этом году, но при очень важном условии: если наши союзники обеспечат нас современным эффективным вооружением, если не будет так, как прошлой осенью, когда союзники уверяли, что зима — не самое лучшее время для активных действий на фронте, и не предоставили нам необходимые вооружения. Противник использовал это время на подготовку и сейчас наступает на востоке. Поэтому нам необходимо продвинуться во взаимодействии с нашими союзниками. Необходимо, чтобы они перешли от подхода, что Украина не должна проиграть, до подхода, что Украина должна победить", — сказал Романенко.
По его словам, если будут поставки вооружений — будет наша общая победа, в том числе в пользу Европы и Америки.
"Если нет, это ляжет тяжелым бременем и на Украину и ее народ, и на наших союзников. Они это осознают, но мало осознания, нам нужны конкретные действия — энергичные, масштабные и быстрые", — добавил Романенко.
Напомним, западные лидеры хотят убедить Украину начать переговоры с россией. Они рассматривают такой сценарий, если ВСУ не смогут освободить оккупированные территории.