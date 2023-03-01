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В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

1 марта 2023 14:23
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
На оккупированной территории продолжают взрываться российские склады
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Луганской области, в Кадиевке, раздался мощный взрыв на одном из заводов. По предварительным данным, взрыв произошел именно там, где российские оккупационные войска хоронили грузовики с боекомплектами.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.

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Взрыв в Кадиевке

В оккупированном российскими войсками городе Кадиевка Луганской области произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв произошел на одном из кадиевских заводов.

Причина взрыва

Известно, что на территории завода российские войска обустроили свою базу.

В частности, там оккупанты пытались скрыть грузовые автомобили с боеприпасами.

Гайдай опубликовал видео, снятое в Кадиевке. На видеозаписи виден черный дым в месте, где произошел взрыв.

Напомним, 25 февраля стало известно, что мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось – это был состав армии рф.

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают успокаивать мариупольцев работой ПВО в городе.

Однако жители города уже начали догадываться, что на самом деле так захватчики пытаются скрыть собственные потери, в том числе подорванные склады.

Фото из открытых источников

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