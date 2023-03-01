В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами
В Луганской области, в Кадиевке, раздался мощный взрыв на одном из заводов. По предварительным данным, взрыв произошел именно там, где российские оккупационные войска хоронили грузовики с боекомплектами.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале.
-
Американские конгрессмены давят на Белый дом, требуя предоставить Украине F-16, — СМИ
-
Бизнес призывает ООН и Турцию продолжить зерновую инициативу
-
В Украину идет настоящая весна: синоптики рассказали о погоде на завтра
-
Умер рекордсмен чемпионата мира по футболу Жюст Фонтен
-
Ответственная за депортацию украинских детей: активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой
-
Это конец: Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из дома у Виндзорского замка
-
Ситуация в море меняется достаточно динамично — Гуменюк
-
Разрабатывал диверсионный план для рф: экс-главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене
-
В порты Одесчины "завезли" радиологический материал: в МИД опровергли очередной фейк россиян
-
ВСУ могут отступить от Бахмута, — советник Зеленского
Взрыв в Кадиевке
В оккупированном российскими войсками городе Кадиевка Луганской области произошел взрыв.
По предварительным данным, взрыв произошел на одном из кадиевских заводов.
Причина взрыва
Известно, что на территории завода российские войска обустроили свою базу.
В частности, там оккупанты пытались скрыть грузовые автомобили с боеприпасами.
Гайдай опубликовал видео, снятое в Кадиевке. На видеозаписи виден черный дым в месте, где произошел взрыв.
Напомним, 25 февраля стало известно, что мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось – это был состав армии рф.
Ранее мы писали, что оккупанты продолжают успокаивать мариупольцев работой ПВО в городе.
Однако жители города уже начали догадываться, что на самом деле так захватчики пытаются скрыть собственные потери, в том числе подорванные склады.
Фото из открытых источников