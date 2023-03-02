Масштабные потери рф под Угледаром указывают на то, что оккупанты имеют серьезные проблемы армии, — ISW

Военные рф потеряли по меньшей мере 130 танков

Расследование New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Подробности

"Российские войска продолжали делать серьезные ошибки и бросать танковые колонны в украинские засады во время недавнего трехнедельного российского наступления вблизи Угледара, которое украинские источники охарактеризовали как самую большую танковую битву на сегодняшний день", — говорится в отчете.

Согласно расследованию, оккупанты потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления. Это заставило военных рф прибегать к фронтальным атакам пехоты.

Украинские военные заманили российские танки в зоны поражения перед тем, как обездвижить колонны рф и направить их на минированные обочины, перед тем как уничтожить их артиллерией, включая HIMARS.

Подразделения рф, которые дислоцированы в районе Угледара, в первую очередь 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом. Он ранее понес масштабные потери в этом районе в октябре прошлого года. Это указывает на неспособность оккупантов.

"Ранее ISW сообщал о российских потерях вблизи Угледара и оценивал, что они символизируют неспособность российской армии учиться на своих неудачах. Расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что продолжение восстановления и усиления российских военных неудач будет препятствовать способности российских войск проводить эффективные наступательные операции", — добавили аналитики.

Напомним, командование рф отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне. Примерно до 5 числа они "принимают" линию обороны, которую будут держать.