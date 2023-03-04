В Мелитополе оккупанты расселяют врачей и педагогов с рф в студенческих общежитиях
Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты расселяют врачей и педагогов из россии в студенческих общежитиях. Это будет продолжаться до тех пор, пока им не найдут "ничейную" квартиру.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"Имеем показательную ситуацию с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов уехало из региона и оккупанты имеют кадровый дефицит. Чтобы его восполнить, они вынуждены завозить гастролеров с рф", — говорится в сообщении.
Большинство студентов покинули регион и не учатся в псевдоуниверситетах противника, поэтому оккупанты занимаются расселением россиян.
"Вообще большинство населения выехало из ВОТ и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", — добавили в ЦНС.
Напомним, что губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, разделяющий область на 16 административных единиц, с Мелитополем как столице. Три города областного значения, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, приобрели статус городских округов, а 13 районов были наделены статусом муниципальных округов.
Также мы писали, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.
Добавим, жители Мелитопольского района жалуются на жестокое поведение российских оккупантов, которые не только захватили территорию, но и оставили после себя грязь и хаос. Они утверждают, что военные россияне не только захватили жилье, но и использовали его как туалет.