Что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии: объяснение Резникова

Резников будет лоббировать санкции против Китая, если тот открыто станет на сторону поссии

Фактическое вступление Китая в войну на стороне россии может усложнить работу украинским дроновым разведчикам. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "Ліга".

Как Китай может изменить войну

По словам министра обороны, присоединение Китая к стране-агрессору может усложнить использование Силами обороны дронов, с помощью которых сейчас украинские войска следят за россиянами.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс, их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами", — подчеркнул Алексей Резников.

Ответ Украины

Если Китай объявит об открытой помощи российскому агрессору, Украина будет обращаться к западным партнерам с просьбой нанести мощный санкционный удар по КНР.

"Но я лично остаюсь проинформированным оптимистом, что они этого не сделают", — заверил глава Минобороны Украины.

Напомним, недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем россии летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины.

Кроме того, на заявления о поставках Китая оружия для россии ответил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", которая противоречит позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.

Фото: "Лига"