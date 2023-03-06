Что будет делать Украина, если Китай станет открыто помогать россии: объяснение Резникова
Фактическое вступление Китая в войну на стороне россии может усложнить работу украинским дроновым разведчикам. Украина будет настаивать на западных санкциях против КНР.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "Ліга".
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Как Китай может изменить войну
По словам министра обороны, присоединение Китая к стране-агрессору может усложнить использование Силами обороны дронов, с помощью которых сейчас украинские войска следят за россиянами.
"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс, их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами", — подчеркнул Алексей Резников.
Ответ Украины
Если Китай объявит об открытой помощи российскому агрессору, Украина будет обращаться к западным партнерам с просьбой нанести мощный санкционный удар по КНР.
"Но я лично остаюсь проинформированным оптимистом, что они этого не сделают", — заверил глава Минобороны Украины.
Напомним, недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем россии летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины.
Кроме того, на заявления о поставках Китая оружия для россии ответил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", которая противоречит позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.
Фото: "Лига"