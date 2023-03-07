ВСУ под Бахмутом стабилизировали оборону, потери несут обе стороны, — британская разведка
В битве за Бахмут потери понесут обе стороны российско-украинской войны. Боевые действия в районе города истощают силы как российских, так и украинских подразделений.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.
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Потери под Бахмутом
Боевые действия, которые продолжаются в районе Бахмута, продолжают истощать обе стороны военного конфликта.
Потери понесут как российская, так и украинская армии.
Украинцы стабилизировали фронт
Вместе с тем, отмечает министерство обороны Великобритании, Силы обороны Украины стабилизировали свой периметр обороны после того, как российские оккупанты продвинулись к северу от Бахмута.
Этому не помешал даже взорванный мост на единственной асфальтированной дороге, ведущей из Бахмута к подконтрольной Украине территории Донецкой области.
Украинская армия нашла выход, используя грунтовые дороги, хоть это и усложняет процесс пополнения запасов из-за весенней грязи.
Напомним, вчера, 6 марта, ISW отмечал, что после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.
Фото: РАР