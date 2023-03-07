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ВСУ под Бахмутом стабилизировали оборону, потери несут обе стороны, — британская разведка

7 марта 2023 09:16
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украинская армия стабилизировала периметр обороны под Бахмутом
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В битве за Бахмут потери понесут обе стороны российско-украинской войны. Боевые действия в районе города истощают силы как российских, так и украинских подразделений.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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Потери под Бахмутом

Боевые действия, которые продолжаются в районе Бахмута, продолжают истощать обе стороны военного конфликта.

Потери понесут как российская, так и украинская армии.

Украинцы стабилизировали фронт

Вместе с тем, отмечает министерство обороны Великобритании, Силы обороны Украины стабилизировали свой периметр обороны после того, как российские оккупанты продвинулись к северу от Бахмута.

Этому не помешал даже взорванный мост на единственной асфальтированной дороге, ведущей из Бахмута к подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Украинская армия нашла выход, используя грунтовые дороги, хоть это и усложняет процесс пополнения запасов из-за весенней грязи.

Напомним, вчера, 6 марта, ISW отмечал, что после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.

Фото: РАР

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