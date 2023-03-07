Оккупанты заставляют учеников Херсонщины петь российский гимн и учить конституцию, — Генштаб
В населенном пункте Стрелковое Генического района временно оккупированной Херсонской области оккупанты заставляют петь российский гимн и учить конституцию рф. Учеников и родителей заставляют оставаться после занятий.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Школы Херсонщины
"В населенном пункте Стрелковое Генического района временно оккупированной территории Херсонской области, в местных заведениях начального образования учителя и воспитатели оккупационной так называемой "власти" заставляют учеников и родителей оставаться после занятий и изучать конституцию и законодательные акты российской федерации, а также враждебную историю и историю", — говорится в сообщении.
Примечательно, что после перерывов детей заставляют петь российский гимн.
Напомним, что Левобережная часть Херсона до сих пор в оккупации, россияне заставляют людей эвакуироваться, а сами грабят их дома. После этого бегут в Крым, потому что ВСУ близко.