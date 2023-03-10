​​​​​​ISW объяснил цель российской массовой ракетной атаки

Россияне решили переиграть Украину на информационном фронте

Массированный российский ракетный удар 9 марта преследовал цель политический успех, а не военный. С помощью ракет "Кинжал" путин хотел продемонстрировать российским националистам, что россия до сих пор может наносить ущерб украинской инфраструктуре.

Об этом сообщил в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Обстрел без успеха

Утром 9 марта российские войска нанесли мощный ракетный удар, первый за последний месяц.

Аналитики Института отметили, что несмотря на поражение нескольких объектов энергетической инфраструктуры, россия не получила от этого обстрела серьезной выгоды. Тем более, что ракетный удар 9 марта не повлияет на ситуацию на фронте.

Политический фактор

В минобороны рф заявили, что этот удар был местью за события в Брянской области.

Эксперты Института подчеркнули, что во время атаки 9 марта специально были использованы ракеты "Кинжал", которые не может сбивать украинская ПВО.

Это требовалось владимиру путину, чтобы достичь результата исключительно в информационном пространстве — успокоить ультранационалистические и провоенные сообщества, продемонстрировав хотя бы какие-то успехи.

Напомним, что вчера, 9 марта, утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигались с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области, к счастью, обошелся без пострадавших.

Фото: КМВА