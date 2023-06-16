Пушилин собрался отстраивать Бахмут, в котором до сих пор продолжаются бои

Глава квазиобразования "ДНР" Денис Пушилин. Фото: российские СМИ

Глава квазиобразования "ДНР" Денис Пушилин заявил, что власти готовят план восстановления Бахмута после якобы полного разминирования города. Это несмотря на то, что сейчас там ведутся боевые действия.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Руководитель "ДНР" рассказал, что в городе якобы проходят подготовительные мероприятия по его восстановлению, предшествующие этапу разминирования территорий.

По его словам, Украина уже потеряла Бахмут, который Пушилин называет Артемовском, и "больно восприняла потерю города". Так, несмотря на продолжающуюся борьбу, он добавил, что в Бахмуте пусто и якобы ВСУ его обстреливают, чтобы "не дать России восстановить город".

Пушилин отметил, что комитет по оказанию помощи освобожденным территориям уже начал работу в Бахмуте, но находится на уровне подготовки. Там, кроме ВС РФ, якобы находятся еще и сотрудники МЧС, МВД, которые и ведут подготовительную работу.

Боевые действия в украинском Бахмуте

Напомним, что украинская армия на Бахмутском направлении уничтожила более 60 оккупантов и нанесла ранения восьми десяткам захватчиков. Силы обороны Украины продвинулись на 700 метров.

Также мы писали, что контрнаступление ВСУ уже началось. В частности, ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении.

Добавим, что Россия за каждые 48 см захваченной территории в Бахмуте теряла одного военного убитым или раненым. Украина не дает покоя оккупантам и продолжает бороться.