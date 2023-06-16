Пушилін зібрався відбудовувати Бахмут, в якому досі тривають бої

Очільник квазіутворення "ДНР" Денис Пушилін. Фото: російські ЗМІ

Очільник квазіутворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що влада готує план відновлення Бахмута після нібито повного розмінування міста. Це попри те, що наразі там ведуться бойові дії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Плани Пушиліна на Бахмут

Очільник "ДНР" розповів, що в місті нібито відбуваються підготовчі заходи до його відновлення, які передують етапу розміновування територій.

За його словами, Україна вже втратила Бахмут, який Пушилін називає Артемівськом, і "боляче сприйняла втрату міста". Так, попри те, що там триває боротьба, він додав, що в Бахмуті пусто й нібито ЗСУ його обстрілюють, щоб "не дати Росії відновити місто".

Пушилін зазначив, що комітет з надання допомоги звільненим територіям уже почав роботу в Бахмуті, але перебуває на рівні підготовки. Там, крім ЗС РФ нібито перебувають ще й співробітники МНС, МВС, які й ведуть підготовчу роботу.

Бойові дії в українському Бахмуті

Нагадаємо, що українська армія на Бахмутському напрямку знищила понад 60 окупантів і завдала поранень восьми десяткам загарбників. Сили оборони України просунулися на 700 метрів.

Також ми писали, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Зокрема, запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку.

Додамо, що Росія за кожні 48 см захопленої території у Бахмуті втрачала одного військового вбитим або пораненим. Україна не дає спокою окупантам та продовжує боротися.