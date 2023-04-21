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Россияне из БпЛА обстреляли Полтавский район: что известно

21 апреля 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне из БпЛА обстреляли Полтавский район: что известно
Российский оккупант рядом с БпЛА. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 апреля, российские оккупанты атаковали Полтавский район. Вражеские войска использовали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры", — рассказал Лунин.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате обстрела. Предварительно пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации продолжали обстреливать территорию Украины. В целом они совершили 23 авиационных удара.

Также мы писали, что в результате российских обстрелов вчера, 20 апреля, погибли двое мирных жителей Запорожской области. Еще один человек получил ранения.

Добавим, российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.

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