Россияне из БпЛА обстреляли Полтавский район: что известно
Сегодня, 21 апреля, российские оккупанты атаковали Полтавский район. Вражеские войска использовали беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Военные РФ обстреляли Полтавский район
"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры", — рассказал Лунин.
В настоящее время спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате обстрела. Предварительно пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации продолжали обстреливать территорию Украины. В целом они совершили 23 авиационных удара.
Также мы писали, что в результате российских обстрелов вчера, 20 апреля, погибли двое мирных жителей Запорожской области. Еще один человек получил ранения.
Добавим, российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.