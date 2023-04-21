Синегубов рассказал о новых обстрелах оккупантов Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба ОВА

За прошедшие сутки военные РФ продолжали обстреливать Харьковскую область. Под вражеским огнем оказались прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Оккупанты атаковали Казачью Лопань, Гоптовку, Купянск, Двуречное, Волчанск и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере два частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по пгт Двуречная и деревне Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших", — рассказал Синегубов.

Он также сообщил, что идет разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.

Синегубов подчеркнул, что на линии столкновения продолжаются боевые действия.

"Наши защитники надежно удерживают позиции и продолжают уничтожать российских оккупантов. Верим в ВСУ и совместно работаем на победу!" — добавил Синегубов.

Напомним, сегодня, 21 апреля, российские оккупанты атаковали Полтавский район. Вражеские войска использовали беспилотные летательные аппараты.

Также мы писали, что за прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации продолжали обстреливать территорию Украины. В общей сложности они нанесли 23 авиационных удара.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 63 обстрела Херсонской области. Они попали в жилые кварталы.