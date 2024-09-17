Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow ВСУ смогли восстановить положение возле Торского — карта боевых действий arrow

ВСУ смогли восстановить положение возле Торского — карта боевых действий

17 сентября 2024 09:19
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
ВСУ восстановили положение возле села Торское Донецкой области — карта боев
Украинский военнослужащий в Донецкой области. Фото: Радио Свобода/ Сергей Нужненко
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Вооруженные силы Украины смогли восстановить положение в Донецкой области возле села Торское. В то же время, согласно обновленным картам боевых действий, российским военным удалось продвинуться около шести населенных пунктов.

Об этом стало известно с карт Deepstate за 16 сентября.

Читайте также:

ВСУ восстановили положение возле Торского

Согласно обновленным картам Deepstate, украинские бойцы смогли восстановить положение недалеко от села Торское.

Торское 16 сентября
Возобновлены позиции возле Торского (синий цвет). Фото: скриншот

Где продвинулись российские войска по состоянию на 17 сентября

В то же время Deepstate обновил данные карт за 16 сентября. в Донецкой области враг смог продвинуться сразу на нескольких направлениях: возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовце и Желанном Первом.

Донецкое направление
Продвижение войск РФ в сторону Колесниковки. Фото: скриншот
карта боев
Продвижение врага в сторону Невского и Новосадового. Фото: скриншот
Новогродовка
Продвижение российских войск от Новогродовки, Крутого Яра. Фото: скриншот
Гродовка
Продвижение оккупантов от Гродовки. Фото: скриншот
Желание Первое
Продвижение российских войск в сторону села Желанне Первое. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

российские войска ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине Deepstate

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:30 Обо всем, что останавливает близорукость

09:29 В Приморском суде Одессы избрали нового председателя — что о нем известно

09:19 ВСУ смогли восстановить положение возле Торского — карта боевых действий

Срочная новость

09:19 Россияне казнили военнопленного ВСУ мечом — омбудсман отреагировал

09:09 Объем финансирования субсидий в 2025 году уменьшат на 7,6 млрд грн — причины

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:05 Доллар и злотый подорожали, а евро пересек отметку в 46 грн — курс валют на сегодня

08:58 Ночная атака дронов на Украину — Воздушные силы отчитались о сбитых целях

08:57 В США впервые проходит аудиовыставка "Услышь военную"

08:50 Российскому каналу RT заблокировали доступ к Facebook и Instagram за шпионаж

08:34 Зарплаты военных — нюансы начисления денег и причины задержек

09:30 Обо всем, что останавливает близорукость

09:29 В Приморском суде Одессы избрали нового председателя — что о нем известно

09:19 ВСУ смогли восстановить положение возле Торского — карта боевых действий

Срочная новость

09:19 Россияне казнили военнопленного ВСУ мечом — омбудсман отреагировал

09:09 Объем финансирования субсидий в 2025 году уменьшат на 7,6 млрд грн — причины

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

09:05 Доллар и злотый подорожали, а евро пересек отметку в 46 грн — курс валют на сегодня

08:58 Ночная атака дронов на Украину — Воздушные силы отчитались о сбитых целях

08:57 В США впервые проходит аудиовыставка "Услышь военную"

08:50 Российскому каналу RT заблокировали доступ к Facebook и Instagram за шпионаж

08:34 Зарплаты военных — нюансы начисления денег и причины задержек

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

Text

08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право