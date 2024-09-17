ВСУ восстановили положение возле села Торское Донецкой области — карта боев

Украинский военнослужащий в Донецкой области. Фото: Радио Свобода/ Сергей Нужненко

Вооруженные силы Украины смогли восстановить положение в Донецкой области возле села Торское. В то же время, согласно обновленным картам боевых действий, российским военным удалось продвинуться около шести населенных пунктов.

Об этом стало известно с карт Deepstate за 16 сентября.

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Согласно обновленным картам Deepstate, украинские бойцы смогли восстановить положение недалеко от села Торское.

Возобновлены позиции возле Торского (синий цвет). Фото: скриншот

Где продвинулись российские войска по состоянию на 17 сентября

В то же время Deepstate обновил данные карт за 16 сентября. в Донецкой области враг смог продвинуться сразу на нескольких направлениях: возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовце и Желанном Первом.

Продвижение войск РФ в сторону Колесниковки. Фото: скриншот

Продвижение врага в сторону Невского и Новосадового. Фото: скриншот

Продвижение российских войск от Новогродовки, Крутого Яра. Фото: скриншот

Продвижение оккупантов от Гродовки. Фото: скриншот