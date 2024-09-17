ВСУ восстановили положение возле села Торское Донецкой области — карта боев

ВСУ смогли восстановить положение возле Торского — карта боевых действий
17 сентября 2024 09:19
Украинский военнослужащий в Донецкой области. Фото: Радио Свобода/ Сергей Нужненко
Вооруженные силы Украины смогли восстановить положение в Донецкой области возле села Торское. В то же время, согласно обновленным картам боевых действий, российским военным удалось продвинуться около шести населенных пунктов.
Об этом стало известно с карт Deepstate за 16 сентября.
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Согласно обновленным картам Deepstate, украинские бойцы смогли восстановить положение недалеко от села Торское.
Где продвинулись российские войска по состоянию на 17 сентября
В то же время Deepstate обновил данные карт за 16 сентября. в Донецкой области враг смог продвинуться сразу на нескольких направлениях: возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовце и Желанном Первом.
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