В ЦПИ объяснили как ВСУ постоянно окружают войска РФ в Курской области

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне не могут вытеснить бойцов Вооруженных сил Украины из Курской области из-за неумения противостоять их тактике. Оккупанты медленно продвигаются в лесистой местности и часто попадают в оперативное окружение.

Об этом рассказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко и соучредитель и аналитик платформы Deep state Роман Погорелый в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

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Андрей Коваленко рассказал, что российские войска не способны противостоять ВСУ в Курской области. Продвижение в лесистой местности очень медленное.

"Маневренная война на Курщине, в которой Силам обороны нет равных, для россиян проблема. Их тактика в лесистой местности медленная, из-за чего их военные стабильно оказываются в оперативных окружениях", — написал Коваленко в Telegram.

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Между тем, аналитик Deepstate также подтвердил, что российские войска часто попадают в оперативное окружение ВСУ. Он добавил, что пока рано делать выводы о том, как изменится ход боевых действий.

Россияне пытаются контратаковать на западных флангах территории, где находятся украинские защитники. Были случаи, когда военным РФ удавалось вернуть под контроль некоторые населенные пункты.

"И после последнего обновления все могли даже в районе Курщины увидеть такую очень интересную зону "серую" в окружении. Так оно есть. То есть кацапы находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать трудно и рано", — объяснил он.

Роман Погорелый добавил, что не знает сколько российских военных оказались в окружении.

Напомним, российская оккупационная армия начала контрнаступление в Курской области 11 сентября. Власти начали массово перебрасывать в Курскую область дополнительные подразделения воздушно-десантных войск, имеющих больше боевого опыта.

Недавно в Кремле назвали провокацией приглашение Международного Комитета Красного Креста и ООН в Курскую область. Россия боится, что международные наблюдатели увидят реальную ситуацию за рубежом.

Между тем, западные аналитики и социологи заметили, что после военной операции ВСУ в Курской области отношение россиян к президенту Владимиру Путину несколько ухудшилось.