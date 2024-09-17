В ЦПД пояснили як ЗСУ постійно оточують війська РФ в Курській області

Збройні сили України. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни не можуть витіснити бійців Збройних сил України з Курської області через невміння протистояти їхній тактиці. Окупанти повільно просуваються в лісистій місцевості та часто потрапляють в оперативне оточення.

Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та співзасновник і аналітик платформи Deep state Роман Погорілий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

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Андрій Коваленко розповів, що російські війська не здатні протистояти ЗСУ в Курській області. Просування в лісистій місцевості вкрай повільне.

"Маневрена війна на Курщині, в якій Силам оборони немає рівних, для росіян є проблемою. Їх тактика в лісистій місцевості повільна, через що їх військові стабільно опиняються в оперативних оточеннях", — написав Коваленко у Telegram.

Перевага у боях на Курщині постійно переходить з рук в руки

Тим часом аналітик Deepstate також підтвердив, що російські війська часто потрапляють в оперативне оточення ЗСУ. Він додав, що наразі зарано робити висновки щодо того, як зміниться хід бойових дій.

Росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають українські захисники. Були випадки, коли військовим РФ вдавалося повернути під контроль певні населені пункти.

"І після останнього оновлення всі могли навіть в районі Курщини побачити таку дуже цікаву зону "сіру" в оточенні. Так воно є. Тобто кацапи перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано", — пояснив він.

Роман Погорілий додав, що не знає, скільки російських військових опинилися в оточенні.

Нагадаємо, російська окупаційна армія розпочала контрнаступ у Курській області 11 вересня. Влада почала масово перекидати в Курську область додаткові підрозділи повітряно-десантних військ, які мають більше бойового досвіду.

Нещодавно у Кремлі назвали провокацією запрошення Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН у Курську область. Росія боїться, що міжнародні спостерігачі побачать реальну ситуацію там.

Тим часом західні аналітики та соціологи помітили, що після військової операції ЗСУ у Курській області ставлення росіян до президента Володимира Путіна дещо погіршилось.