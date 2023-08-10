"Рубль — одна из самых слабых валют": Соловьев возмутился ростом курса в РФ

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ

Пропагандист Соловьев возмутился ростом курса валют в России. По его мнению, у РФ нет никаких предпосылок для наступления инфляции.

Об этом он рассказал в своем эфире.

Читайте также:

Почему Соловьев раскритиковал Госдуму

В эфире российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что падение рубля — вопрос к Госдуме и Центральному банку РФ.

"У меня вопрос ко всем депутатам Госдумы. Члены совета Федерации, скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой у нас курс в стране? Вы хотя бы один запрос в ЦентроБанк отправили, чтобы эти люди объяснили, что у нас в стране делается", — возмущенно заявил Соловьев.

По словам пропагандиста, Центральный банк намеренно умалчивает "настоящие" причины изменения курса валют.

"Благодаря гениальной политике центрального банка, который ненавидит народ настолько, что не может ему и слова сказать. Даже не объясняют почему этот курс так скачет, что над нами весь мир теперь смеется: "одна из самых слабых валют — рубль", — отметил Соловьев.

К тому же такие экономические скачки — болезненное место в предвыборной кампании, что особенно пугает российскую пропаганду.

"Что такого случилось, что такой курс? Это же приведет к росту инфляции, к росту потребительских цен. Причем этот пик выпадет на период избирательной кампании", — подчеркнул российский ведущий.

Напомним, стало известно, что россияне на временно оккупированных территориях будут рассказывать детям о "нацистах в Киеве".

В то же время эксперт рассказал, что удары по мостам подталкивают россиян к бегству из Херсонской области.