СБУ сообщила о подозрении пограничнику, перешедшему на сторону россиян
СБУ продолжает разоблачать предателей. Так, пограничнику-дезертиру, перешедшему на сторону россиян, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно о пограничнике-изменнике
Служба безопасности и ДБР собрали доказательства преступлений чиновника Госпогранслужбы, который в начале полномасштабного вторжения РФ покинул свое подразделение и присоединился к оккупантам.
"В начале марта 2022 года он самовольно покинул место службы и скрылся в временно захваченном поселке Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники", — информирует Служба безопасности.
Там он прошел "собеседование" с представителями российских спецслужб и командование регулярных войск России и согласился на их "предложение" вступить в ряды оккупационного "МВД ДНР".
"По данным следствия, фигурант занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области", — сообщает СБУ.
В рядах захватчиков предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны на южном фронте.
"Задокументировано, что он занимал огневые займы вблизи вражеских укрепрайонов и блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение украинских войск на Мариупольском направлении", — сообщает СБУ.
Однако предатель наткнулся на ВСУ.
"Злоумышленник попал в плен украинских защитников во время боев в районе поселка Нескучное Донецкой области в июне этого года", — говорится в сообщении.
В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ
Напомним, СБУ арестовала агента России, который хотел пробраться в ряды ВСУ.
Также стало известно, что в Мариуполе директор школы уничтожила все учебники по украинской литературе.