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СБУ сообщила о подозрении пограничнику, перешедшему на сторону россиян

22 августа 2023 16:40
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
СБУ сообщила о подозрении пограничнику, перешедшему на сторону россиян
Задержанный пограничник. Фото: СБУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

СБУ продолжает разоблачать предателей. Так, пограничнику-дезертиру, перешедшему на сторону россиян, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает СБУ.

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Служба безопасности и ДБР собрали доказательства преступлений чиновника Госпогранслужбы, который в начале полномасштабного вторжения РФ покинул свое подразделение и присоединился к оккупантам.

"В начале марта 2022 года он самовольно покинул место службы и скрылся в временно захваченном поселке Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники", — информирует Служба безопасности.

Там он прошел "собеседование" с представителями российских спецслужб и командование регулярных войск России и согласился на их "предложение" вступить в ряды оккупационного "МВД ДНР".

"По данным следствия, фигурант занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области", — сообщает СБУ.

В рядах захватчиков предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны на южном фронте.

"Задокументировано, что он занимал огневые займы вблизи вражеских укрепрайонов и блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение украинских войск на Мариупольском направлении", — сообщает СБУ.

Однако предатель наткнулся на ВСУ.

"Злоумышленник попал в плен украинских защитников во время боев в районе поселка Нескучное Донецкой области в июне этого года", — говорится в сообщении.

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

  • Скриншот сообщения СБУ
  • Скриншот сообщения СБУ
  • Скриншот сообщения СБУ
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Напомним, СБУ арестовала агента России, который хотел пробраться в ряды ВСУ.

Также стало известно, что в Мариуполе директор школы уничтожила все учебники по украинской литературе.

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