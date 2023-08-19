У СБУ розповіли, як вперше вдарили по Кримському мосту

Пошкоджений Кримський міст внаслідок удару в жовтні 2022 року. Фото: СБУ

У Службі безпеки України розповіли, як вперше підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року. Там заявили, що для атаки на незаконний об'єкт "пройшли сім кіл пекла".

Про це глава СБУ Василь Малюк розповів в інтерв'ю NV.

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Співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою, щоб непомітно довезти до мосту в Криму 21 тонну гексогену. За легендою спецоперації, її рулони мала офіційно перевозити вантажівка.

Малюк розповів, що СБУ спеціально підібрала таку товщину плівки, щоб сканери на пропуску не побачили вибухівку.



До того ж Службі безпеки України вдалося обійти спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян", — додав глава СБУ.

Повну версію читайте на nv.ua.

Видання "РБК-Україна" отримало від джерел в СБУ світлини вибухівки, якою атакували міст в Криму.

Вибухівка, якою вперше підірвали Кримський міст. Фото: t.me/RBC_ua_news

Вибухівка, якою вперше підірвали Кримський міст. Фото: t.me/RBC_ua_news

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, у суботу вранці, 8 жовтня 2022 року, на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, сталася пожежа. Людей припинили пускати на дорожню споруду, а окупаційна "влада" вже знайшла винних у інциденті.

У ГУР заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.

Також ми писали, що 17 липня цього року, під ранок на Кримському мосту стався вибух. За даними ЗМІ, внаслідок надзвичайної події обвалився один із прольотів мосту.

У Службі безпеки Україні прокоментували вибух на Кримському мосту 17 липня. Зокрема, там відреагували на інцидент словами пісні.

Додамо, у суботу, 12 серпня цього року, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу піднявся густий чорний дим.