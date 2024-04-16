СБУ поразила российскую РЛС "Небо-У" в Брянской области

Уничтоженная РЛС. Фото: предоставлено СБУ

Служба безопасности поразила российскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия "Небо-У" в Брянской области РФ. Это уже вторая установка такого типа, которую уничтожило 13 Главное Управление военной контрразведки СБУ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

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По словам собеседников в СБУ, поразили комплекс семь дронов самолетного типа.

"На этот раз у россиян стало меньше одного модернизированного комплекса "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье", — сказали в СБУ.

Как известно, данная установка стоимостью в 100 миллионов долларов контролировала небо на 700 километров вглубь территории Украины. Кроме того, благодаря ее уничтожению враг имеет меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы нашего государства.

"Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке. Комплекс "Небо-У" больше не работает и, вероятно, превратился в дуршлаг", — сказали в СБУ.

Напомним, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".