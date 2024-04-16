Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СБУ поразила российскую РЛС "Небо-У" в Брянской области arrow

СБУ поразила российскую РЛС "Небо-У" в Брянской области

16 апреля 2024 12:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СБУ поразила российскую РЛС "Небо-У" в Брянской области
Уничтоженная РЛС. Фото: предоставлено СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности поразила российскую радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия "Небо-У" в Брянской области РФ. Это уже вторая установка такого типа, которую уничтожило 13 Главное Управление военной контрразведки СБУ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

Читайте также:

Уничтожение российской РЛС

По словам собеседников в СБУ, поразили комплекс семь дронов самолетного типа.

"На этот раз у россиян стало меньше одного модернизированного комплекса "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атакующие КАБами украинское приграничье", — сказали в СБУ.

Как известно, данная установка стоимостью в 100 миллионов долларов контролировала небо на 700 километров вглубь территории Украины. Кроме того, благодаря ее уничтожению враг имеет меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы нашего государства.

"Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке. Комплекс "Небо-У" больше не работает и, вероятно, превратился в дуршлаг", — сказали в СБУ.

Напомним, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".

СБУ
война
россияне
военная техника
оккупанты
Василий Малюк
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю