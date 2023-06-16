Названо причину переміщення росіянами на Брянщину ракетного комплексу "Бал"

Пуск ракеты российским БРК "Бал". Фото: Wikipedia commons

Российские оккупанты перебросили в Брянскую область один из своих новейших ракетных противокорабельных комплексов береговой обороны "Бал". Ракета этого оружия мало заметна для радаров и имеет большой радиус действия, в результате чего под прицелом могут оказаться шесть регионов в северной части Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Им очень удобно "кошмарить" те регионы, которые прилегают к месту старта ракеты и которые они не могут пробить "Шахедами" или даже "Кинжалами", — сказал Селезнев.

Он пояснил, что радиус действия этого комплекса позволяет врагу удерживать под обстрелом территории сразу шести регионов: Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Харьковской областей.

"Они (ракеты комплекса "Бал", — Ред.) имеют радиус действия до 250 км, оснащены боеголовкой весом в 150 кг и летят низко на сверхзвуковой скорости, что создает проблемы для обнаружения", — отметил военный эксперт.

При этом он выразил мнение, что россияне прибегли к перемещению берегового ракетного комплекса вглубь суши из-за нехватки обычного ракетного оружия.

"Я думаю, они выносят из складов все, что можно только использовать против нас, а нам придется этот хлам уничтожать дорогими ракетами", — констатировал Селезнев.

Что сделали россияне

Российская армия увеличивается количество ракетных подразделений на границе с Украиной. Вероятно, оккупанты попытаются обстреливать территорию Украины противокорабельными ракетами Х-35.

Как отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, по имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал".

Что такое "Бал"

Комплекс "Бал" - российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 или ее модифицированной версией Х-35У.

Дальность поражения этими ракетами составляет соответственно 120 и 260 км. Пусковая установка имеет восемь ракет.