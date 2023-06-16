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Селезньов назвав регіони, які може вразити російська ракета "Бал"

16 червня 2023 09:59
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Названо причину переміщення росіянами на Брянщину ракетного комплексу "Бал"
Пуск ракет з російського БРК "Бал". Фото: Wikipedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти перекинули в Брянську область один із своїх новітніх ракетних протикорабельних комплексів берегової оборони "Бал". Ракета цієї зброї є мало помітною для радарів і має великий радіус дії, у результаті чого під прицілом можуть опинитися шість регіонів у північній частині України.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Ним дуже зручно "кошмарити" ті регіони, які прилеглі до місця старту ракети і які вони не можуть пробити "Шахедами" або навіть "Кинджалами", — сказав Селезньов.

Він пояснив, що радіус дії цього комплексу дозволяє ворогу тримати під обстрілом території відразу шести регіонів: Житомирської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської та Харківської областей.

"Вони (ракети комплексу "Бал", — Ред.) мають радіус дії до 250 км, оснащені боєголовкою вагою у 150 кг і летять низько на надзвуковій швидкості, що створює проблеми для виявлення", —  зазначив військовий експерт.

При цьому він висловив думку, що росіяни вдалися до переміщення берегового ракетного комплексу до суходолу через брак звичайної ракетної зброї.

"Я думаю, вини виносять зі складів все, що можна тільки використати проти нас, а нам доведеться цей мотлох знищувати дорогими ракетами", —  констатував Селезньов. 

Що зробили росіяни

Російська армія збільшується кількість ракетних підрозділів на кордоні з Україною. Імовірно, окупанти спробують обстрілювати територію України протикорабельними ракетами Х-35.

Як зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, за наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

Що таке "Бал"

Комплекс "Бал" — російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35 чи її модифікованою версією Х-35У. 

Дальність ураження цими ракетами становить відповідно 120 і 260 кілометрів. Пускова установка має вісім ракет.

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