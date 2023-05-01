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Селезнев очертил частоту будущих российских ракетных атак

1 мая 2023 10:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как россияне будут наносить ракетные удары по Украине.
Пуск ракеты из комплекса "Искандер". Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Последние ракетные атаки российских оккупантов по Украине обусловлены намерениями врага помешать ВСУ в подготовке к контрнаступлению. И эти атаки, к сожалению, будут наращиваться.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Последние ракетные атаки россиян это своеобразный ответ на активизацию действий ВСУ", — сказал Селезнев.

По его словам, россияне будут максимально симметрично пытаться влиять на нашу подготовку к контрнаступлению, перемещению грузов, наносить удары по железнодорожному транспорту, целить в какие-то склады.

"Надо ожидать от них наращивания интенсивности ракетных атак. Причем эти атаки будут направлены на военные объекты и объекты транспортной инфраструктуры", — высказал свое предположение о дальнейшем развитии событий военный эксперт.

Что сделал враг

Сегодня ночью, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они выпустили около 20 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, враг выпустил 18 ракет, 15 из которых были сбиты украинскими Силами ПВО.

Напомним, в ночь на 28 апреля, враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты. Из них 21 уничтожены. Одна из ракет попала в Умани в многоэтажку, что привело к многочисленным человеческим потерям среди мирных жителей.

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