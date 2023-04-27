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Ворог знайшов новий спосіб скидання керованих бомб

27 квітня 2023 10:48
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни знайшли спосіб скидання керованих фугасних бомб
Зліт бомбардувальника Ту-22М3. Фото: Wikipedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська винайшли новий засіб для скидання важких авіаційних керованих фугасних бомб. Для цього ворог вирішив використовувати дальні стратегічні бомбардувальники.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України  капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Зафіксовано випадок, коли росіяни навіть підтягували стратегічні ракетоносці Ту-22М3 для скидання так званих ФАБів — керованих авіаційних бомб", — сказав Селезньов. 

За його словами, таким чином росіяни пішли по лінії найменшого спротиву:  зараз ворог замість ракет для того, щоб знищувати наші оборонні позиції, використовує керовані авіабомби з достатньо високою точністю. 

У контексті сказаного Селезньов наголосив, що цю проблему треба вирішувати шляхом насичення наших бойових порядків системами протиповітряної оборони, яких наразі, на жаль, небагато, але ними потрібно збивати носії цих бомб.

Як вирішується питання ППО

За підсумками 11-го засідання в Рамштайні, яке відбулося 21 квітня, Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

Водночас дві батареї сучасних протиракетних зенітних комплексів Patriot не вирішать проблеми надійного закриття неба від російських ракетних атак. Для більшої ефективності прикриття свого повітряного простору Україні необхідно щонайменше два десятки таких систем.

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