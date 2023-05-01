Стало відомо, як росіяни завдаватимуть ракетних ударів по Україні

Пуск ракети з комплексу "Іскандер". Фото: Wikimedia commons

Останні ракетні атаки російських окупантів по Україні обумовлені намірами ворога завадити ЗСУ у підготовці до контрнаступу. І ці атаки, на жаль, нарощуватимуться.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Останні ракетні атаки росіян — це своєрідна відповідь на активізацію дій ЗСУ", — сказав Селезньов.

За його словами, росіяни будуть максимально симетрично намагатися впливати на нашу підготовку до контрнаступу, переміщення вантажів залізничним транспортом, цілити в якісь склади.

"Отже, треба чекати від них нарощування інтенсивності ракетних атак. Причому ці атаки будуть спрямовані на військові об'єкти та об'єкти транспортної інфраструктури", — висловив своє припущення щодо подальшого розвитку подій військовий експерт.

Що зробив ворог

Сьогодні вночі, 1 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони випустили майже 20 ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ворог випустив 18 ракет, 15 з яких було збито українськими Силами ППО.

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня ворог випустив по Україні 23 крилаті ракети. З них 21 — знищено. Одна з ракет влучила в Умані в багатоповерхівку, що призвело до чисельних людських втрат серед мирних мешканців.