Стало известно, что грозит Угледару

Враг уже несколько раз прибегал к крайне жесткой тактике атак. Фото: REUTERS/Alex Babenko

При повторной попытке овладеть Угледаром российские оккупационные войска могут прибегнуть к неоднократно испытанной ими тактике ведения штурмовых действий. Она заключается в полном уничтожении населенного пункта для подавления возможности сопротивления в нем.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев

"Они могут применить тактику с использованием барражирующих авиационных бомб. И это будет опасно", — сказал Селезнев.

В военных книгах, добавил он, написано: хочешь захватить город — уничтожь его до основания.

"Поэтому они могут сделать из Угледара второй Мариуполь или Попасную. То есть полностью стереть его с лица земли, чтобы нам там негде было закрепиться и вести оборонительные бои", — отметил военный эксперт.

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook 1 / 3

По словам Селезнева, барражирующие авиационные боеприпасы враг уже активно использует во время атак на Северное пограничное Украины, а также в Авдеевке.

Какие бомбы используют оккупанты

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские вооруженные силы имеют большой запас авиационных бомб, которые могут быть модифицированы в управляемые бомбы быстрее и дешевле, чем производство ракет.

Стоит отметить, что российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.

россия провела испытания противокорабельных ракет в Японском море. Во вторник, 28 марта, Минобороны рф заявило, что два катера осуществили имитацию ракетной атаки на макет вражеского военного корабля на расстоянии около 100 километров.