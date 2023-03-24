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Стало відомо, де ворог накопичує свою міць

24 березня 2023 12:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Розкрито наступальні плани ворога
Агресор не полишає намірів пjвернути втрачені території
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти нарощують сили в районах Куп'янська та Кремінної. Не виключено, що ворог хоче посунути українські Сили оборони за ріку Оскол і взяти під вогневий контроль переправу під Куп'янськом.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Важлива деталь по Східному напрямку. Іде передислокація, накопичення та підсилення сил і засобів путінської армії в напрямку на Куп'янськ і Кремінну", — сказав Селезньов. 

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, в районі останньої українські Сили оборони трохи посунули противника, тривають достатньо жорсткі боєзіткнення. 

"А ось в напрямку Куп'янська, можна припустити, вони намагатимуться нас атакувати, щоб якомога далі відсунути від річки Оскол і взяти під вогневий контроль переправу в районі Куп'янська", — не виключив військовий експерт.

Що відбувається під Куп'янськом і Кремінною

За даними Інституту вивчення війни, на півночі Луганської області російські окупаційні війська посилили тиск на позиції Сил оборони України. Імовірно, росіяни намагаються удруге захопити Куп’янськ, звільнений ЗСУ ще у вересні.

Генерал-полковник Олександр Сирський доповів, що ворог продовжує наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. За його словами, найзапекліші бойові дії — в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного.

Наступальна операція окупантів у Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча рф перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій. Російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту на Луганщині протягом останнього тижня, й українським силам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути території.

Фото: Reuters

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