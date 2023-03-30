Стало відомо, що загрожує Вугледару

Ворог вже декілька разів вдавався до вкрай жорсткої тактики атак. Фото: REUTERS/Alex Babenko

При повторній спробі оволодіти Вугледаром російсько-окупаційні війська можуть вдатися до неодноразово випробуваної ними тактики ведення штурмових дій. Вона полягає у суцільному знищенні населеного пункту для придушення можливості спротиву в ньому.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов

"Вони можуть застосувати тактику з використанням баражуючих авіаційних бомб. І це буде небезпечно", — сказав Селезньов.

У військових книжках, додав він, написано: хочеш захопити місто — знищи його вщент.

"Тому вони можуть зробити з Вугледара другий Маріуполь або Попасну. Тобто повністю стерти його з лиця землі, щоб нам там ніде було закріпитися та вести оборонні бої", — зазначив військовий експерт.

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook 1 / 3

За словами Селезньова, баражуючі авіаційні боєприпаси ворог вже активно використовує під час атак на північне прикордоння України, а також в Авдіївці.

Які бомби використовують окупанти

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські збройні сили мають великий запас авіаційних бомб, які можуть бути модифіковані в керовані бомби швидше та дешевше, ніж виробництво ракет.

Варто зазначити, що російське авіаційне угруповання, яке атакує Україну, фактично вп'ятеро більше, ніж наші Повітряні сили. Винищувачі окупантів значно технологічніші. Україні важливо замінити свою авіацію.

росія провела випробування протикорабельних ракет у Японському морі. У вівторок, 28 березня, Міноборони рф заявило, що два катери здійснили імітацію ракетної атаки на макет ворожого військового корабля на відстані близько 100 кілометрів.