Специалист объяснил, зачем враг запускает "Шахеды" ночью

Враг ищет новые методы использования иранской техники

Российские оккупанты ночными атаками Украины иранскими дронами-камикадзе преследуют по меньшей мере две главные цели. Благодаря этому им в определенной степени удается добиться результатов в поставленных перед собой задачах и проверить нашу систему противовоздушной обороны.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Для того чтобы нанести очередной ракетный удар по Украине, россиянам нужно минимум три недели, чтобы накопить силы и восстановить боезапас", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Как известно, отметил он, сегодня ночью из 21 БпЛА, которые россияне выпустили по Украине, украинскими силами ПВО сбито 13. А остальные в любом случае принесли агрессору какую-то пользу и вред — нам.

Селезнев объяснил, что ночными атаками дронами враг пытается выхолостить нашу систему ПВО. К тому же они ищут пути ее обхода, ищут, из какого района наиболее эффективно запускать беспилотники. И уже поняли, что со стороны Азовского моря их не столь результативно и выгодно запускать, чем со стороны Брянской области.

Кроме того, обратил внимание эксперт, враг начал использовать новую систему движения для своих дронов: они летят не линейно, а маневрируя. Для усложнения обнаружения и поражения.

Что произошло в ночь с 21 на 22 марта

В ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

Как отмечает Киевская ОВА, в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект погибли трое мирных людей, еще семеро получили ранения.

Воздушная тревога продолжалась несколько часов.

Напомним, 21 марта российские захватчики совершили пуски ракет из истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ в Одессе.

Всего было выпущено три управляемые ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО.