Специалист объяснил, зачем враг запускает "Шахеды" ночью

Селезнев озвучил ряд причин ночных атак россиян дронами-камикадзе
Российские оккупанты ночными атаками Украины иранскими дронами-камикадзе преследуют по меньшей мере две главные цели. Благодаря этому им в определенной степени удается добиться результатов в поставленных перед собой задачах и проверить нашу систему противовоздушной обороны.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
-
В Минэнерго рассказали, как последние атаки рф повлияли на энергосистему Украины
-
Литва планирует запретить россиянам покупать недвижимость и получать гражданство
-
Россия планирует "добровольно" сократить добычу нефти
-
Прокуратура взяла под стражу коллаборантку, ставшую "должностной" во время оккупации Двуречной
-
Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты — Гуменюк
-
Швейцарский парламент на год отложил решение о реэкспорте оружия: в чем причина
-
Лионель Месси решил вернуться в "Барселону" по важной причине
-
Наркоз под песню Павлика: молодая жена артиста сделала пластические операции
-
В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно
-
Повышение зарплат военным: что заявили в Раде
"Для того чтобы нанести очередной ракетный удар по Украине, россиянам нужно минимум три недели, чтобы накопить силы и восстановить боезапас", — сказал Селезнев.
Как известно, отметил он, сегодня ночью из 21 БпЛА, которые россияне выпустили по Украине, украинскими силами ПВО сбито 13. А остальные в любом случае принесли агрессору какую-то пользу и вред — нам.
Селезнев объяснил, что ночными атаками дронами враг пытается выхолостить нашу систему ПВО. К тому же они ищут пути ее обхода, ищут, из какого района наиболее эффективно запускать беспилотники. И уже поняли, что со стороны Азовского моря их не столь результативно и выгодно запускать, чем со стороны Брянской области.
Кроме того, обратил внимание эксперт, враг начал использовать новую систему движения для своих дронов: они летят не линейно, а маневрируя. Для усложнения обнаружения и поражения.
Что произошло в ночь с 21 на 22 марта
В ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.
Как отмечает Киевская ОВА, в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект погибли трое мирных людей, еще семеро получили ранения.
Воздушная тревога продолжалась несколько часов.
Напомним, 21 марта российские захватчики совершили пуски ракет из истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ в Одессе.
Всего было выпущено три управляемые ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО.