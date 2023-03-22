Фахівець пояснив, навіщо ворог запускає "Шахеди" вночі

Ворог шукає нові методи використання іранської техніки

Російські окупанти нічними атаками України іранськими дронами-камікадзе переслідують щонайменше дві головні цілі. Завдяки цьому їм певною мірою вдається досягти результатів у поставлених перед собою задачах і перевірити нашу систему протиповітряної оборони.

Таку думку Новини.LІVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Для того щоб нанести черговий ракетний удар по Україні, росіянам потрібно мінімум три тижні, щоб накопичити сили та відновити боєзапас", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Як відомо, зазначив він, сьогодні вночі із 21 БпЛА, які росіяни випустили по Україні, українськими Силами ППО збито 13. А решта у будь-якому разі принесли агресору якусь користь і шкоду — нам.

Селезньов пояснив, що нічними атаками дронами ворог намагається вихолостити нашу систему ППО. До того ж вони шукають шляхи її обходу, шукають, з якого району найбільше ефективно запускати безпілотники. І вже зрозуміли, що з боку Азовського моря їх не так результативно і вигідно запускати, ніж з боку Брянської області.

Крім того, звернув увагу експерт, ворог почав використовувати нову систему руху для своїх дронів: вони летять не лінійно, а маневруючи. Для ускладнення виявлення та ураження.

Що сталося у ніч з 21 на 22 березня

У ніч проти 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.

Як зазначає Київська ОВА, внаслідок влучання ворожого безпілотника у цивільний об'єкт загинуло троє мирних людей, ще семеро — отримали поранення.

Повітряна тривога тривала декілька годин.

Нагадаємо, 21 березня російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ в Одесі.

Всього було випущено три керовані ракети, з яких дві було знищено системами ППО.