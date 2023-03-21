Стало відомо, чому застопорився російський наступ

Ворог активізував свої дії на фронті з середини січня

Контрнаступ російських окупаційних військ за певними ознаками добігає кульмінації. Однак головною його проблемою, на щастя нам, є старий підхід в агресора атакувати відразу за кількома напрямками за відсутності необхідних сил і засобів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Згадаємо, що ворог розпочав свій контрнаступ усередині січня. Однак, не маючи у достатній кількості сил і засобів, почав воювати відразу на п'яти напрямках", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

Вони, зокрема,намагалися тиснути на ЗСУ на Куп'янському напрямку, на Кременній, в районах Соледара, Бахмута, на Шахтарсько-Авдіївському напрямку, а до цього був ще Вугледар.

"У результаті стався гучний ляпас, а ККД від нього — ніякий", — резюмував військовий експерт.

Разом з тим Селезньов наголосив, що у таких діях путінських генералів є певна логіка. Зокрема, атакою на Куп'янська вони хочуть прикрити собі фланг, щоб у випадку прориву ЗСУ не отримати собі удару в бік. Те ж саме робиться і в напрямку Вугледара. Але ворог, як і раніше, не розрахував власні сили, наш спротив і зброю.

"До того ж політична воля завжди створює проблеми для реалізації воєнних планів. І просування у пару сотень метрів на тиждень в обмін на пару тисяч душ — це така собі опція", — констатував військовий експерт.

Як іде російський контрнаступ

Росія вже демонструє, що не готова до довготривалих бойових дій. Про це свідчить дефіцит зброї та зменшення інтенсивності й частоти ракетних атак.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв переконаний, що у росії недостатньо сил і засобів для наступу на інших операційних напрямках, окрім Луганщини та Донеччини. Однак окупанти намагаються імітувати наступальні дії, наприклад, на Запорізькому напрямку.

