Селезнев рассказал, что нужно Украине для контрнаступления

Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления
Вооруженным силам Украины для начала перехода в контрнаступление необходимо располагать тремя боевыми составляющими. Именно их наличие и должно стать определяющим для успеха.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Совершенно очевидно, что для того, чтобы проводить контрнаступление, нам нужны ресурсы. В первую очередь — артиллерия, бронетехника и, соответственно, — боеприпасы", — сказал Селезнев.
По его словам, не будет этих составляющих — нечем будет воевать.
Потому, как подчеркнул военный эксперт, залог украинского успешного контрнаступления упирается в наличие достаточного объема ресурсов.
"Если они есть, то идет контрнаступление, нет — все стоит на паузе и переходит в позиционные бои. А это в свою очередь побуждает путинскую армию к активизации боевых действий со своей стороны. Ведь тот владеет инициативой, кто владеет ресурсами. К тому же война в принципе — это война ресурсов", — констатировал Селезнев.
Как обстоят дела с оружием
В Белом доме 25 января президент США Джо Байден выступил с речью. Он объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.
Кроме того, в начале января Германия и США договорились передать Украине дополнительную военную помощь, в которую входят боевые бронированные машины M2 Bradley и вторая зенитно-ракетная батарея Patriot. Такое заявление было сделано после телефонного разговора между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Напомним, 25 января Германия согласовала предоставление Украине танков Leopard 2. Ранее CNN со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщало, что немецкая армия располагает 320 танками Leopard 2, но неизвестно, какова их степень боеготовности.
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi