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Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

31 января 2023 12:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Селезнев рассказал, что нужно Украине для контрнаступления
В войне тон задает наличие достаточного количества ресурсов
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Вооруженным силам Украины для начала перехода в контрнаступление необходимо располагать тремя боевыми составляющими. Именно их наличие и должно стать определяющим для успеха.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев

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"Совершенно очевидно, что для того, чтобы проводить контрнаступление, нам нужны ресурсы. В первую очередь — артиллерия, бронетехника и, соответственно, — боеприпасы", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

По его словам, не будет этих составляющих — нечем будет воевать.

Потому, как подчеркнул военный эксперт, залог украинского успешного контрнаступления упирается в наличие достаточного объема ресурсов.

"Если они есть, то идет контрнаступление, нет — все стоит на паузе и переходит в позиционные бои. А это в свою очередь побуждает путинскую армию к активизации боевых действий со своей стороны. Ведь тот владеет инициативой, кто владеет ресурсами. К тому же война в принципе — это война ресурсов", — констатировал Селезнев.

Как обстоят дела с оружием

В Белом доме 25 января президент США Джо Байден выступил с речью. Он объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Кроме того, в начале января Германия и США договорились передать Украине дополнительную военную помощь, в которую входят боевые бронированные машины M2 Bradley и вторая зенитно-ракетная батарея Patriot. Такое заявление было сделано после телефонного разговора между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, 25 января Германия согласовала предоставление Украине танков Leopard 2. Ранее CNN со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщало, что немецкая армия располагает 320 танками Leopard 2, но неизвестно, какова их степень боеготовности.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

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